Минниханов и Новак обсудили энергетические проекты в Татарстане на Нефтяном саммите

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На Нефтяном саммите в Альметьевске Рустам Минниханов встретился с Александром Новаком, заместителем председателя правительства России, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Минниханов поблагодарил Новака за участие в саммите и подчеркнул важность работы по реализации крупных проектов в нефтехимии и энергетике.

Во время встречи стороны обсудили текущие проекты в республике в сфере энергетики, акцентировав внимание на их значении для развития региона.

Напомним, что сегодня Александр Новак встретился с молодежью в Альметьевске. Отвечая на вопрос о том, какие планы у правительства России по снижению зависимости экономики от добычи полезных ископаемых, он сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в настоящее время составляет 25% против 50% несколько лет назад.



Анастасия Фартыгина