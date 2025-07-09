На российском рынке труда растет спрос на вакансии с ДМС

По данным исследования, за первое полугодие 2025 года число откликов на вакансии с ДМС выросло на 31%

Фото: предоставлено пресс-службой Авито Работы

В ходе Международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге обсудили тенденции в сфере корпоративного здоровья работников. Эксперты отметили, что в условиях дефицита кадров работодатели активнее включают в соцпакет добровольное медицинское страхование (ДМС).

По данным исследования сервиса «Авито Работа», за первое полугодие 2025 года число откликов на вакансии с ДМС выросло на 31%. Особенно заметен рост интереса к таким предложениям среди рабочих специальностей: аппаратчиков (+138%), прессовщиков (+130%) и монтажников (+122%).

— Данные показывают, что инвестиции в wellness-программы дают двойной эффект: сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, одновременно повышая мотивацию сотрудников и, как следствие, производительность труда. Так, например, согласно данным платформы, в 2024 году тренд на заботу о здоровье отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12% год к году). В современных условиях забота о здоровье персонала перестает быть социальным благом и становится конкурентным преимуществом, — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Наиболее активно ДМС предлагают в сфере складского бизнеса (19,17% вакансий), транспортного машиностроения (17,05%) и торговли (15,69%). Заметный рост числа предложений с ДМС зафиксирован в регионах Центральной России: в Тульской области показатель вырос на 127%, в Тверской — на 111%, в Костромской — на 100%, в Калужской — на 94%.



Интерес к вакансиям с ДМС увеличился и в Свердловской области. Как отмечает замгубернатора Свердловской области Татьяна Савинова, для увеличения устойчивого развития необходимо использовать современные технологии — от мобильной диспансеризации до цифрового мониторинга здоровья.

— Здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия. При этом ключевой в этом вопросе остается синергия бизнеса, государства и медицины, поскольку она дает двойной эффект: рост производительности труда и прямой вклад в здоровье нации, — заявила замгубернатора Свердловской области Татьяна Савинова.

Эксперты отмечают, что в современных условиях программы заботы о здоровье сотрудников становятся не просто социальной инициативой, а важным инструментом привлечения и удержания персонала.

Дмитрий Зайцев