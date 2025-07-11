«Татнефть» получила орден за 75 лет доблестного труда

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Президент России Владимир Путин наградил компанию «Татнефть» орденом за доблестный труд в честь ее 75-летия. Награду вручил зампред правительства России Александр Новак.

В своей поздравительной речи Новак подчеркнул, что с Ромашкинского месторождения было добыто 3,5 млрд тонн нефти, а общие запасы оцениваются в 10 млрд тонн.

— Можно встретить юбилей и в 150, и в 200 лет, — добавил Новак, подчеркивая значимость компании для страны.

Напомним, что сегодня Александр Новак встретился с молодежью в Альметьевске. Отвечая на вопрос о том, какие планы у правительства России по снижению зависимости экономики от добычи полезных ископаемых, он сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в настоящее время составляет 25% против 50% несколько лет назад.



Луиза Игнатьева