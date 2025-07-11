Баскетболист Денис Захаров подписал контракт с УНИКСом

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 31-летним атакующим защитником Денисом Захаровым. Соглашение с игроком, ростом 193 см и весом 88 кг, заключено по схеме «1+1».

Захаров, уроженец Белгорода, последние пять сезонов провел в «Зените» из Санкт-Петербурга. Он стал чемпионом России и Единой Лиги ВТБ в 2022 году, а также завоевал серебро в 2025 году и бронзу в 2021 и 2024 годах. В сезоне-2023/24 он помог команде впервые выиграть Кубок России.

В завершившемся чемпионате Захаров сыграл в 41 матче, в среднем набирая 2,3 очка и 1,0 подбора за 10 минут на паркете. Ранее он также выступал за «Енисей», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», «Динамо» и «Спарту и К».



Захаров также принимал участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ в 2020 году.

Анастасия Фартыгина