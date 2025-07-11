Минниханов и Новак обсудили технологическое лидерство «Татнефти» и развитие ТЭК России

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На панельной дискуссии, посвященной 75-летию компании «Татнефть», Рустам Минниханов и Александр Новак обсудили вклад компании в развитие топливно-энергетического комплекса России и устойчивое будущее, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Минниханов заявил, что для достижения устойчивого развития необходим технологический прорыв и новые компетенции в таких областях, как машиностроение, нефтехимия, биотехнология и информационные технологии.

— Мы формируем целостную экосистему подготовки инженерных и научных кадров. Крупные компании открывают современные учебно-лабораторные комплексы, — подчеркнул он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также он акцентировал внимание на важности формирования новой технологической культуры среди молодежи. В Татарстане действуют детские технопарки «Кванториум» и центры технического творчества, которые посещают более 46 тысяч школьников. Более 350 школ республики реализуют образовательные программы в сотрудничестве с профессиональными учебными заведениями и работодателями.

— Татарстан — один из лидеров по числу заявок на изобретения и патенты. Наша стратегическая цель — сформировать новое поколение профессионалов, — добавил Минниханов. Он также рассказал о запуске проекта «Физмат-прорыв» в прошлом году, который уже приносит результаты, и о планах продолжить работу в направлении «Физхим-прорыв» в этом году.

Также Минниханов вместе с Александром Новаком, зампредом Правительства России, начал рабочую программу с встречи с победителями экологической олимпиады и участниками программы «Школьные биолаборатории».



Анастасия Фартыгина