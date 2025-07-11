Раис Татарстана на Нефтяном саммите обсудил с Новаком экологические проекты школьников

Фото: Артем Дергунов

Рустам Минниханов, раис Татарстана, находится в Альметьевске для участия в Нефтяном саммите. Вместе с Александром Новаком, зампредом Правительства России, он начал рабочую программу с встречи с победителями экологической олимпиады и участниками программы «Школьные биолаборатории», сообщили в пресс-службе главы республики.

Эта программа охватила более 171 тыс. детей из 1049 школ республики и организовала свыше 800 тематических уроков. В рамках «Школьных биолабораторий» ученики учатся выращивать растения, используя метод микроклонирования.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, стартовал пилотный проект по сбору старых мобильных телефонов для сортировки и переработки. Эта инициатива направлена на повышение экологической грамотности среди молодежи и уменьшение негативного воздействия на природу.

На встрече школьники задали вопросы о глобальных усилиях по борьбе с изменением климата и важности выбора образования для своего будущего.

Также сегодня Александр Новак встретился с молодежью в Альметьевске. Отвечая на вопрос о том, какие планы у правительства РФ по снижению зависимости экономики от добычи полезных ископаемых, он сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в настоящее время составляет 25% против 50% несколько лет назад.



Анастасия Фартыгина