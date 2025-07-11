«Татнефть» планирует создать вторую особую экономическую зону

Фото: Максим Платонов

Компания «Татнефть» подала заявку на регистрацию новой особой экономической зоны (ОЭЗ) под названием «Зеленая долина — 2». Об этом сообщил гендиректор компании Наиль Маганов на Международном молодежном нефтегазовом форуме в Альметьевске.

Первая ОЭЗ «Зеленая долина» уже заполнена резидентами. Она была создана в июне по решению правительства России и расположена в Заинском районе Татарстана. По словам Маганова, новая зона будет сосредоточена на проектах в области биотехнологий.

«Зеленая долина» занимает площадь 16,5 гектара и включает шесть инвестиционных проектов в сфере биотехнологий, объем инвестиций в которые должен превысить 15 млрд рублей к 2034 году. Два из этих проектов планирует реализовать сама «Татнефть».

В рамках ОЭЗ будут открыты предприятия по производству льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и переработке лубяных культур. Ожидается, что новые рабочие места обеспечат более 440 человек.

На сегодняшний день в Татарстане функционируют две особые экономические зоны: «Алабуга» и «Иннополис».

Напомним, в 2024 году Иннополис принял 37 новых компаний в статусе резидентов, партнеров и стартапов. Генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов сообщил, что в 2025 году планируется сохранить аналогичные темпы роста.



Анастасия Фартыгина