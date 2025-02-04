Иннополис пополнился 37 новыми высокотехнологичными компаниями в 2024 году
В 2024 году особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис» приняла 37 новых компаний в статусе резидентов, партнеров и стартапов. Генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов сообщил, что в 2025 году планируется сохранить аналогичные темпы роста. Об этом сообщили в ТАСС.
На данный момент в «Иннополисе» зарегистрировано 342 высокотехнологичные компании, из которых:
- 136 являются резидентами (включая 10 новых за 2024 год);
- 59 партнерами (3 новых);
- 147 стартапами (24 новых).
По предварительным данным, общий объем выручки компаний в 2024 году превысит 55 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 10,1 млрд рублей.
Гендиректор ОЭЗ Ренат Халимов подчеркнул, что в следующем году акцент будет сделан на привлечение новых стартапов и резидентов с высоким уровнем технологической зрелости, особенно в сферах робототехники и искусственного интеллекта.
Напомним, что в 2024 году в российские вузы поступило 508,5 тыс. человек, из которых 337,2 тыс. — на бюджетные места. Средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет вырос до 70,2.
Справка
ОЭЗ «Иннополис» представляет собой технико-внедренческую зону и является важной частью инновационной экосистемы Татарстана.
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