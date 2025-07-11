Трамп анонсировал важное заявление по России на 14 июля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление о России. Об этом он рассказал телеканалу NBC News, однако детали пока не раскрыл.

Трамп выразил разочарование в отношении России, подчеркнув: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». Он также намекнул на возможные действия против Москвы, упомянув о «маленьком сюрпризе».

Кроме того, президент подчеркнул, что решение о поддержке нового законопроекта о санкциях против России будет зависеть только от него.

— Я очень пристально изучаю данный законопроект, — добавил Трамп, уточнив, что его поддержка будет «опциональной».

Напомним, что президент США выразил разочарование решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине.



Анастасия Фартыгина