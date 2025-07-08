Трамп заявил о разочаровании решением Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. Свои слова американский лидер произнес 8 июля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

— Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается, — приводит слова американского лидера РИА «Новости». Глава Белого дома также вновь подчеркнул, что, по его мнению, украинский конфликт «никогда не должен был случиться».

Ранее, после телефонного разговора с Владимиром Путиным 3 июля, Дональд Трамп уже выражал неудовлетворенность ситуацией вокруг Украины.

Рената Валеева