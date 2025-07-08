Трамп заявил о разочаровании решением Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. Свои слова американский лидер произнес 8 июля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
— Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается, — приводит слова американского лидера РИА «Новости». Глава Белого дома также вновь подчеркнул, что, по его мнению, украинский конфликт «никогда не должен был случиться».
Ранее, после телефонного разговора с Владимиром Путиным 3 июля, Дональд Трамп уже выражал неудовлетворенность ситуацией вокруг Украины.
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