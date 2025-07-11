Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID в футболе
В Госдуме отклонили законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID). Соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента.
С инициативой об отмене паспорта болельщика выступили ранее депутаты от КПРФ. В Госдуме не нашли аргументов о неэффективности введенных ограничений.
— К законопроекту не приведена аргументация, <...> не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования, — указано в заключении к законопроекту.
Карта болельщика используется на футбольных матчах в рамках чемпионата России, Суперкубка и Суперфинала Кубка страны. Поединки в Кубке России продолжат проходить без ограничений в доступе на стадион для фанатов.
Паспорта болельщиков (систему Fan ID) впервые начали применять с лета 2022 года, постепенно расширив зону распространения документа.
12 июля в Казани состоится матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча впервые пройдет с применением Fan ID. Подробнее о предстоящем титульном матче и возможных ограничениях читайте в материале «Реального времени».
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