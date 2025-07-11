Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID в футболе

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме отклонили законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID). Соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента.

С инициативой об отмене паспорта болельщика выступили ранее депутаты от КПРФ. В Госдуме не нашли аргументов о неэффективности введенных ограничений.

— К законопроекту не приведена аргументация, <...> не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования, — указано в заключении к законопроекту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Карта болельщика используется на футбольных матчах в рамках чемпионата России, Суперкубка и Суперфинала Кубка страны. Поединки в Кубке России продолжат проходить без ограничений в доступе на стадион для фанатов.

Паспорта болельщиков (систему Fan ID) впервые начали применять с лета 2022 года, постепенно расширив зону распространения документа.

12 июля в Казани состоится матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча впервые пройдет с применением Fan ID. Подробнее о предстоящем титульном матче и возможных ограничениях читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин