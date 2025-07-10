Россиянка, незаконно проникшая на рейс Нью-Йорк — Париж, предстала перед судом в Бруклине

Фото: Дмитрий Резнов

Светлана Дали, 57-летняя россиянка с видом на жительство в США, незаконно проникла на рейс Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж. Она прошла контроль безопасности в аэропорту Джона Кеннеди, не имея билета.

Во время полета Дали спряталась в туалете, объясняя это плохим самочувствием. Женщину обнаружили только после приземления в Париже, где ее задержали французские власти.

После возвращения в США Дали арестовали в Бруклине. Ей предъявили обвинения в нарушении авиационных правил. Женщина признала вину, но утверждает, что боялась быть отравленной. Сейчас она ждет судебного решения, которое может грозить ей до пяти лет лишения свободы.

Этот случай вызывает вопросы по поводу безопасности в аэропортах и показывает, что есть пробелы в контроле пассажиров. Специалисты считают, что меры безопасности нужно улучшать, чтобы такие инциденты не повторялись.

Артем Гафаров