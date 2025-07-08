ЦБ устанавливает официальные курсы еще для 12 иностранных валют

Фото: Арсений Губаев

Банк России начинает устанавливать официальные курсы по отношению к рублю еще для 12 иностранных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В перечень иностранных валют дополнительно включены:



бахрейнский динар,

боливиано,

кубинское песо,

алжирский динар,

эфиопский быр,

иранский риал,

кьят,

тугрик,

найра,

оманский риал,

саудовский риял,

така.

Официальные курсы указанных иностранных валют будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года.





Дарья Сайфиева