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ЦБ устанавливает официальные курсы еще для 12 иностранных валют

18:00, 08.07.2025
ЦБ устанавливает официальные курсы еще для 12 иностранных валют
Фото: Арсений Губаев

Банк России начинает устанавливать официальные курсы по отношению к рублю еще для 12 иностранных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В перечень иностранных валют дополнительно включены:

  • бахрейнский динар,
  • боливиано,
  • кубинское песо,
  • алжирский динар,
  • эфиопский быр,
  • иранский риал,
  • кьят,
  • тугрик,
  • найра,
  • оманский риал,
  • саудовский риял,
  • така.

Официальные курсы указанных иностранных валют будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года.


    Дарья Сайфиева

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