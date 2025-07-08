ЦБ устанавливает официальные курсы еще для 12 иностранных валют
Банк России начинает устанавливать официальные курсы по отношению к рублю еще для 12 иностранных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В перечень иностранных валют дополнительно включены:
- бахрейнский динар,
- боливиано,
- кубинское песо,
- алжирский динар,
- эфиопский быр,
- иранский риал,
- кьят,
- тугрик,
- найра,
- оманский риал,
- саудовский риял,
- така.
Официальные курсы указанных иностранных валют будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года.
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