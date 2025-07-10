Фьючерсы Уолл‑стрит снизились после роста Nvidia и переговоров по торговле

Фото: Артем Дергунов

Фьючерсы на акции на Уолл‑стрит снизились после нескольких дней впечатляющего роста, вызванного рекордной капитализацией Nvidia, которая превысила 4 трлн долларов. Инвесторы переключились на ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также на макроэкономические данные, которые могут повлиять на рынок.

Акции Nvidia после многонедельного ралли показали умеренный спад, что повлияло на общий настрой рынка. Внимание трейдеров теперь сосредоточено на предстоящих дискуссиях между двумя крупнейшими экономиками мира, которые могут повлиять на торговые тарифы и инвестиционные потоки.

Кроме того, инвесторы следят за экономическими индикаторами, включая отчеты по инфляции и занятости в США, которые могут задать дальнейший вектор движения фондового рынка.

Таким образом, рынок сохраняет осторожность после рекордных достижений технологических компаний и ожидает более ясных сигналов от политиков и регуляторов для принятия инвестиционных решений.

Артем Гафаров