«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых сообщения за день

Фото: Реальное время

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 10 июля вновь привлекла внимание, передав в эфир два новых голосовых сообщения.

По данным мониторингового телеграм-канала «УВБ-76 логи», первое из необычных сообщений прозвучало в 11.07 по московскому времени и содержало слово «такса». Менее чем через три часа, в 13.53 мск, радиостанция снова вышла в эфир, на этот раз передав слово «вестомор».

Радиостанция УВБ-76 — это коротковолновая вещательная станция, работающая на частоте 4625 кГц, которая непрерывно передает характерный монотонный зуммер или гудок. Ее неофициальное название — «Радиостанция Судного дня» — связано с многочисленными теориями о том, что она может служить сигнальной системой для экстренной связи или быть частью российской военной связи, потенциально активируемой в случае глобальной угрозы.



Новые сообщения следуют за недавней активностью станции: ранее, в понедельник, 7 июля, сообщалось, что УВБ-76 передала в эфир слово «мальтоза».

Рената Валеева