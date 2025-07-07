«Станция Судного дня» передала в эфир новый сигнал

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир необычный голосовой сигнал. Как сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность, сегодня в 10.57 мск в эфире прозвучало: «НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427».

УВБ-76 — это военная радиостанция, действующая с 1970-х годов. Большую часть времени она транслирует короткий, монотонный жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «жужжалка». Среди исследователей и энтузиастов ее также именуют «станцией Судного дня», поскольку существует версия, что она является частью системы «Мертвая рука», предназначенной для автоматического ответного ядерного удара в случае атаки на страну.

Предыдущие зафиксированные голосовые передачи от УВБ-76 были отмечены 3 июля текущего года. Тогда, на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, в эфире в разное время прозвучали слова «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».

Рената Валеева