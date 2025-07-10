МВД объявило в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина*
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин* объявлен в федеральный розыск МВД. Соответствующие данные появились в базе розыска.
— Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса, — говорится в карточке базы розыска МВД.
При этом конкретная статья УК РФ, по которой ведется розыск, не уточняется.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
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