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МВД объявило в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина*

19:12, 10.07.2025

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин* объявлен в федеральный розыск МВД. Соответствующие данные появились в базе розыска.

— Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса, — говорится в карточке базы розыска МВД.

При этом конкретная статья УК РФ, по которой ведется розыск, не уточняется.

Рената Валеева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

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