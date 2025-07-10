Комитет Госдумы одобрил продление эксперимента по партнерскому финансированию

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по финансовым рынкам поддержал законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию. Об этом сообщил депутат российского парламента от Татарстана Айрат Фаррахов.

— Эксперимент продемонстрировал высокую востребованность развития данного направления рынка капитала, — написал Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.

По его словам, авторы законопроекта предложили продлить эксперимент на три года. Среди ключевых нововведений — разработка и утверждение стандартов исламского банкинга, а также расширение перечня сделок и операций, разрешенных участникам эксперимента.

Помимо этого, планируется уточнить полномочия Центрального банка в части установления требований к условиям операций в рамках партнерского финансирования. Фаррахов также добавил, что предложения от игроков рынка сейчас находятся на стадии проработки. Законопроект о продлении рассмотрят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы 15 июля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Необходимость продления эксперимента ранее подчеркивал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, за два с половиной года действия эксперимента в экономику России было привлечено около 4 млрд рублей, что, по его мнению, является лишь малой частью потенциала — он оценивается в 1 трлн рублей. Аксаков считает, что для раскрытия этого потенциала требуются дополнительные время и условия.

Однако не все депутаты разделяют оптимизм. Депутат от фракции СРЗП Михаил Делягин заявил, что его партия не поддержит продление эксперимента, поскольку не видит в этом экономических мотивов. По его мнению, исламские инвесторы способны работать в России и без специального закона, а текущие 4 млрд рублей инвестиций свидетельствуют о провале эксперимента с экономической точки зрения.

Напомним, Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов (наряду с Чечней, Башкортостаном и Дагестаном) по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. В республике отмечается существенный рост интереса к партнерскому финансированию как со стороны граждан, так и финансовых организаций. Объем операций в Татарстане за 2024 год вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023-м.

Рената Валеева