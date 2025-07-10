В Русском музее отреставрируют гигантское полотно «Взятие Казани» XVIII века

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Специалисты Государственного Русского музея приступили к масштабной реставрации двух гигантских полотен выдающегося художника Григория Угрюмова, созданных в конце XVIII века. Одно из них — монументальное изображение «Взятие Казани 2 октября 1552 года», имеющее особое историческое и культурное значение. Уникальный проект займет около двух лет и будет вестись в открытом для зрителей режиме, пишет ТАСС.

— У нас начинается новый реставрационный «блокбастер», рассчитанный на целых два года — столь серьезна и сложна будет работа, которая предстоит нашим реставраторам, — подчеркнула генеральный директор музея Алла Манилова.

Она добавила, что эти полотна генетически связаны с Русским музеем, поскольку были написаны Григорием Угрюмовым по личному заказу императора Павла I для Михайловского замка. Павел I сам выбрал сюжеты для картин, поручив их создание Угрюмову как самому знаменитому историческому живописцу того времени.

Речь идет о двух масштабных полотнах — «Взятие Казани 2 октября 1552 года» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». Обе работы, созданные Угрюмовым в 1799 году, изначально украшали Воскресенский зал Михайловского замка. В 1897 году, в период формирования основной коллекции, шедевры были включены в собрание Русского музея. В последние годы картины вновь экспонировались в замке, являясь частью постоянной экспозиции, однако их состояние требовало срочного вмешательства реставраторов.



Рената Валеева