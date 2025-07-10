Челнинца обвинили в незаконной организации азартных игр

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В Набережных Челнах в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, противоправная деятельность развернулась зимой 2025 года. Обвиняемый, чье имя не называется, приобрел базу данных потенциальных игроков для своего незаконного бизнеса.

Для осуществления преступной схемы он арендовал квартиру в Набережных Челнах. Помещение было оборудовано четырьмя ноутбуками, при помощи которых, как полагает следствие, и проводились азартные игры, доступные для привлеченных игроков.



Еще в конце мая в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх.

Рената Валеева