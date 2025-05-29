В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самозапрета на азартные игры

Фото: Владимир Васильев

В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх.

Документ опубликован в электронной базе парламента.

Согласно инициативе, организаторы азартных игр должны принимать заявления о самозапрете от граждан и передавать их единому регулятору.

Им запрещено принимать ставки, направлять рекламу или выдавать обменные знаки в казино и залах игровых автоматов тем, кто находится в списке отказавшихся от участия в играх.

Ранее Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам добровольно отказаться от участия в азартных играх. Это касается букмекерских контор, казино и залов игровых автоматов. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», чтобы информация о человеке была внесена в специальный перечень.

Матвей Гавриков