В Актюбинском ликвидирована несанкционированная свалка площадью 110 кв. м

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Приикского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана добились ликвидации несанкционированной свалки площадью 110 квадратных метров, обнаруженной в поселке городского типа Актюбинский.

В ходе планового рейда или по поступившей информации специалисты управления выявили крупное захламление территории. Несанкционированное складирование отходов представляло собой серьезное нарушение природоохранного законодательства и потенциальную угрозу для окружающей среды и санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте.

В связи с выявленным правонарушением в адрес исполкома поселка было направлено предостережение с указанием на необходимость устранения свалки.

В редакцию «Реального времени» обратились жители села Надеждино Пестречинского района с жалобой на свалку, которая образовалась по соседству с их домами в ближайшем овраге. Подробнее — в материале.



Рената Валеева