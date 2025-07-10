Пашинян и Алиев поручили продолжить делимитацию границ после переговоров в Абу-Даби

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Абу-Даби дали указания государственным комиссиям продолжать работы по делимитации границ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

В заявлении армянского МИД отмечается, что «лидеры, отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении».

Пашинян и Алиев также подчеркнули, что «двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации». На этой основе было принято решение продолжать такой диалог, ориентированный на достижение конкретных результатов.

В конце мая Пашинян заявил, что лично инициирует внесение изменений в основной закон страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

Рената Валеева