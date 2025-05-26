Пашинян готов изменить Конституцию ради мирного соглашения с Азербайджаном

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует внесение изменений в основной закон страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом он сообщил на международном форуме Yerevan Dialogue, пишет ТАСС.

— Мы должны отправить соглашение в Конституционный суд. Тут нет выбора... Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать, — подчеркнул Пашинян.

Напомним, что 16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян провели встречу во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране, столице Албании. Еще 14 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности страны незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном.

В свою очередь замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что Баку готов продолжить двусторонний диалог с Ереваном по вопросам нормализации отношений. Главными условиями для подписания соглашения, по его словам, являются внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Азербайджану, а также официальное упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Рената Валеева