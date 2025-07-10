МЧС предупредило о тумане, грозах и сильном ветре в Татарстане

В отдельных районах республики возможен град

Фото: Динар Фатыхов

Во второй половине дня и вечером 10 июля, а также ночью и днем 11 июля в Татарстане ожидаются грозы и туман с кратковременными усилениями ветра до 16—21 м/с. Об этом сообщает МЧС по республике.

В отдельных районах возможен град.

При усилении ветра ведомство рекомендует оставаться в помещении, а также не оставлять без присмотра детей. На улице не следует прятаться от дождя и ветра вблизи рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и крупных деревьев. Окна в домах необходимо плотно закрыть.

Ранее сообщалось, что 10 июля в Татарстане ожидается жара до +34 градусов и гроза. Жаркая и неустойчивая погода сохранится в республике до конца недели, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ.

Дарья Сайфиева