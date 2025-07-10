Жаркая и неустойчивая погода с грозами и сильным ветром сохранится в Татарстане до выходных

Фото: Артем Дергунов

Жаркая и местами неустойчивая погода с грозовыми дождями, шквалистым ветром и возможным градом ожидается в Татарстане в ближайшие дни. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, такие погодные условия будут преобладать вплоть до конца недели.

Как сообщает метеорологическая служба, установлению аномально высоких температур способствует южный антициклон, однако близость атмосферных фронтов приводит к локальным грозовым дождям.

Сегодня, 10 июля, днем в республике воздух прогреется до +34 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы с усилениями ветра до 16—21 м/с, не исключен град.

В ближайшие двое суток, 11 и 12 июля, существенных изменений в погодной ситуации не предвидится. Сохранится жаркая и неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и сильным ветром. При грозах порывы могут достигать 16—21 м/с, локально возможен град.

В пятницу, 11 июля, ночью ожидается до +20, днем столбики термометров поднимутся до +34.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В субботу, 12 июля, температурный фон также останется высоким: ночью до +20, днем от +27 до +32.

В воскресенье, 13 июля, ситуация начнет немного стабилизироваться. На большей части территории Татарстана существенных осадков не ожидается, грозовые дожди прогнозируются лишь на крайнем юго-западе республики. Температурный фон незначительно снизится: ночью будет до +17, днем воздух прогреется до +30.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в большинстве районов республики сохранится очень теплая погода с дневными температурами от +25 до +30. Осадки в этот период маловероятны.

Рената Валеева