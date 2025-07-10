Единая лига ВТБ и клуб МБА-МАИ выступили с заявлением по делу задержанного Касаткина

Единая лига ВТБ и баскетбольный клуб МБА-МАИ опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность и заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США из-за подозрений в причастности к киберпреступлениям.

Ранее агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на информацию со слушаний в Париже сообщило о задержании россиянина Касаткина французскими властями. Арест произошел по запросу США, которые подозревают спортсмена в причастности к киберпреступлениям. Несмотря на то, что Касаткин категорически отрицает все обвинения, после слушаний было принято решение оставить его под стражей.

В своем заявлении Единая лига ВТБ и клуб МБА подчеркнули, что «внимательно следят за ситуацией и оказывают всестороннюю поддержку вовлеченным ведомствам и организациям, которые в данный момент оказывают помощь российскому баскетболисту Даниилу Касаткину». В сообщении также уточняется, что 21 июня баскетболист был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль и помещен под стражу по подозрению в причастности к хакерской группировке, что он «категорически отрицает».

Лига ВТБ призвала к «справедливому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья».

Сообщается, что Касаткин, ранее выступавший за московский клуб МБА-МАИ, находится под арестом с 23 июня, и ему грозит экстрадиция в США. США выдали ордер на арест баскетболиста, подозревая его, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».

Рената Валеева