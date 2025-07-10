Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу США

Во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу американских властей. Его подозревают в участии в киберпреступлениях, однако сам спортсмен отрицает все обвинения, пишет РИА «Новости».

Касаткин, который ранее играл за московский клуб МБА-МАИ, находится под стражей с 23 июня. Ему грозит экстрадиция в США, где ему предъявлены обвинения в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества». Баскетболист был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прибыл во Францию вместе с невестой.

Согласно данным США, Касаткин мог быть связан с хакерской сетью, которая в период с 2020 по 2022 год совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения. О размере нанесенного ущерба не сообщается.

Адвокат Касаткина, Фредерик Бело, утверждает, что его клиент купил подержанный компьютер, который мог быть взломан или продан злоумышленниками. Он также подчеркивает, что условия содержания под стражей негативно сказываются на физической форме спортсмена. На слушании Касаткин сообщил, что его вес снизился с 95 до 89 килограммов. Адвокат пытался добиться освобождения подзащитного под залог, но безуспешно.

Касаткин является воспитанником московского ЦСКА. С 2016 по 2019 год игрок выступал в школьных и университетских соревнованиях в США. С 2021 года баскетболист играл за московский МБА, а также привлекался во взрослую сборную России. Летом Касаткин не стал продлевать контракт с прежним клубом и надеялся перейти в другую команду на правах свободного агента.

Его история напоминает задержание в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Ситуация с американкой произошла в феврале 2022 года в аэропорту «Шереметьево». Баскетболистку задержали за провоз в багаже вейпа с наркотическим содержимым. Чуть позже Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы, но в декабре 2022-го ее обменяли в США на Виктора Бута.

Анастасия Фартыгина