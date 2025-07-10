В России снизят цены на отечественные автомобили и повысят производительность труда в отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание снизить себестоимость отечественных автомобилей и повысить производительность труда в этой отрасли. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Мишустин подчеркнул необходимость определить условия доступа автопредприятий к мерам государственной поддержки. Он заявил: «Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств».

Кроме того, премьер-министр поручил создать прогноз структуры автомобильного парка с учетом развития рынка на альтернативных видах топлива, а также беспилотного и подключенного транспорта.

Напомним, что россияне планируют потратить в среднем 1,5 млн рублей на покупку автомобиля, что на 35% больше, чем в прошлом году. Большинство опрошенных (80%) предпочли бы купить подержанный автомобиль, готовясь потратить около 762 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина