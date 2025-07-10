Жители Казани меньше других россиян заинтересованы в покупке автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

Россияне планируют потратить в среднем 1,5 млн рублей на покупку автомобиля, что на 35% больше, чем в прошлом году. Большинство опрошенных (80%) предпочли бы купить подержанный автомобиль, готовясь потратить около 762 тыс. рублей. Это данные опроса, проведенного СберСтрахованием, пишет ТАСС.

Среди тех, кто хочет приобрести новое авто, лишь 12% готовы выделить до 2,1 млн рублей. Оставшиеся 8% участников опроса пока не определились с выбором.

Наиболее популярной маркой среди россиян остается Lada — ее хотят купить 16% респондентов. За ней следуют Toyota и Kia (по 8%), а также Renault и Hyundai (по 7%).

При выборе автомобиля важными факторами являются соотношение цены и качества (64%), мощность двигателя (38%) и практичность (21%). Менее значимыми оказались дизайн (4%) и престиж марки (2%). Седаны предпочитают 47% опрошенных, далее идут универсалы (18%) и внедорожники (10%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается географии, то жители Севастополя (16%), Омска (13%) и Пензы (12%) наиболее заинтересованы в покупке авто. В Казани интерес к смене автомобиля проявляют только 5% респондентов, что является одним из самых низких показателей.

Основные причины для смены автомобиля — это большой пробег (41%) и возраст машины (40%). Почти половина опрошенных, планирующих обновить транспорт в ближайшие полгода, ездят на своих текущих автомобилях от семи до десяти лет. Каждый четвертый россиянин (24%) собирается покупать авто в кредит, причем большинство хочет оформить заем на срок от одного до двух лет.

Напомним, что доля легковых автомобилей в России, возраст которых превышает 10 лет, достигла 72%. Если текущие темпы продаж новых автомобилей сохранятся, через пять лет 80% автопарка будут составлять машины старше 10 лет и половина из них будет старше 20 лет.



Анастасия Фартыгина