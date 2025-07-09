Мошенники начали обманывать россиян под видом депутатов
Аферисты связываются с людьми в мессенджерах и вводят в заблуждение с помощью дипфейк-видео
Мошенники начали выманивать у россиян деньги, притворяясь депутатами и губернаторами регионов. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
С помощью программ для создания дипфейк-видео аферисты вводят потенциальных жертв в заблуждение. Они связываются с людьми в мессенджерах, а затем имитируют короткий видеозвонок, в котором на несколько секунд показывают лицо депутата или губернатора, которыми притворяются.
— Чтобы не спалиться, они прикрываются «плохим качеством связи». Жертву обвиняют в финансировании незаконных организаций, угрожают тюрьмой, а после — разводят на деньги, — отметила Екатерина Мизулина.
О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».
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