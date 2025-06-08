В России запретят продажу БАДов без госрегистрации

Фото: Людмила Губаева

В России с 1 сентября 2025 года запретят продажу биологически активных добавок (БАДов) без государственной регистрации. Это предусмотрено законопроектом Минэкономразвития РФ «О платформенной экономике в РФ».

Согласно документу, перечень БАДов и заболеваний, при которых их назначают, будут определять Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор. Врачи смогут выписать только одобренные добавки при наличии у пациентов показаний к их применению. Критерии качества и эффективности БАДов, в зависимости от влияния на здоровье, будут установлены правительством.

Закон также предусматривает досудебную блокировку сайтов с информацией о запрещенных БАДах. Продажа таких добавок грозит предпринимателям штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей, повторный — до 500 тысяч рублей.



