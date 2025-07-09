На выборах раиса Татарстана в 2025 году применят систему «Мобильный избиратель»

Фото: Динар Фатыхов

На предстоящих выборах раиса Татарстана, которые пройдут 14 сентября 2025 года, будет использоваться система «Мобильный избиратель». Об этом на заседании Госсовета сообщил зампредседателя ЦИК республики Андрей Нефедов.

По словам Нефедова, благодаря системе «Мобильный избиратель», граждане смогут отдать голос по месту своего нахождения на любом избирательном участке, независимо от регистрации, то есть в том населенном пункте, где они будут находиться в день голосования.



Выборы раиса Татарстана пройдут 14 сентября 2025 года, голосование будет организовано с 7:00 до 20:00.

Среди кандидатов, которые планируют участвовать в выборах, — действующий глава республики Рустам Минниханов, выдвинутый от «Единой России». КПРФ представила первого секретаря татарстанского отделения партии Хафиза Миргалимова. ЛДПР выдвинула координатора отделения в РТ Руслана Юсупова. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» кандидатом стал председатель правления регионального отделения Виталий Смирнов.

Рената Валеева