Кандидат от КПРФ подал в ЦИК РТ документы для выдвижения на выборы раиса

Продолжается этап выдвижения кандидатов, который завершится 11 июля в 18.00

Фото: Дарья Пинегина

В Центральную избирательную комиссию Татарстана переданы документы для выдвижения Хафиза Миргалимова на выборы раиса республики. Кандидат выдвинут региональным отделением КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



На данный момент продолжается этап выдвижения кандидатов. Он завершится 11 июля в 18.00. От политических партий России выдвинуто четыре кандидата. Двое из них — Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам Минниханов («Единая Россия») — представили в ЦИК РТ документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах раиса Татарстана.

Следующим этапом станет регистрация, для участия в которой нужно предоставить подписи 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, не менее 96 из них должны быть от муниципальных районов и городских округов.

Выборы раиса Татарстана состоятся 14 сентября. В этот же день пройдут довыборы в Государственный совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.

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Дарья Сайфиева