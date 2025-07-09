Глава азербайджанской диаспоры Эльшан Ибрагимов покинет Россию после лишения гражданства

Глава азербайджанской национально-культурной автономии Московской области Эльшан Ибрагимов сегодня покидает территорию России и направится в Баку. Его отъезд связан с лишением российского гражданства, о чем сообщил РБК источник в диаспоре.

Ибрагимов «вынужден сегодня покинуть территорию России» и в данный момент находится в аэропорту.

Как ранее стало известно РБК, Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства 18 июня. Причиной было названо «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». После появления информации о лишении гражданства, имя Эльшана Ибрагимова было удалено с сайта Общественной палаты Подмосковья, где он числился членом Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области.

Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в селе Мюсюсли Уджарского района Азербайджана. В Подмосковье он проживал с 1997 года, а с 2018 года возглавлял национально-культурную автономию азербайджанцев региона. Известно, что в 2018 году он был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева в период выборов.

Уход Ибрагимова и лишение его гражданства происходят на фоне заметного ухудшения российско-азербайджанских отношений, которое наблюдается в последние недели. 27 июня в Екатеринбурге были задержаны десятки уроженцев Азербайджана, имеющих российское гражданство, по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в 2001–2011 годах. В ходе следственных мероприятий двое из задержанных скончались: российский СК назвал причиной сердечную недостаточность, тогда как Баку утверждает, что их смерть наступила от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм.

В ответ на эти события, Бакинский суд арестовал двух журналистов российского издания Sputnik. 1 июля Азербайджан объявил о задержании организованной преступной группы из граждан России по обвинению в транзите наркотиков, при этом на видеозаписях было видно, что задержанные россияне сильно избиты.

Рената Валеева