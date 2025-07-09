Для ТОР «Набережные Челны» и «Нижнекамск» одобрено 10 инвестпроектов на 5,1 млрд рублей

В Татарстане одобрены новые инвестиционные проекты для территорий опережающего развития (ТОР) «Нижнекамск» и «Набережные Челны». Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашений приняла положительные решения по девяти из 10 рассмотренных заявок, что позволит привлечь 5,1 млрд рублей инвестиций и создать 1 518 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.



Всего на заседании было рассмотрено 10 заявок: пять касались новых проектов, еще пять — изменений в уже действующих соглашениях.

Новые проекты в ТОР «Набережные Челны» включают:

ООО «Пищевой комбинат №1» — запуск производства мясных полуфабрикатов. Объем инвестиций составит 57 млн рублей, планируется создание 15 рабочих мест.

ООО «Чжунъин Пресижн Продактс» — предприятие по выпуску литьевых изделий из пластика и алюминия. В проект будет вложено около 158 млн рублей, с созданием 150 рабочих мест.

ООО ГК «Грузовые прицепы» — организация выпуска спецтехники. Инвестиции составят 116 млн рублей, количество рабочих мест превысит 40.

ООО «КМЗ» — проект по металлообработке. Его стоимость — около 300 млн рублей, с планом по созданию 33 рабочих мест.

Решения по внесению изменений в соглашения с действующими резидентами:

АО «Изоляционный трубный завод» — расширение производства энергоэффективных труб. Этот крупнейший проект предусматривает инвестиции в размере 2,8 млрд рублей и создание около 800 рабочих мест.

ООО «Брусчатка» — проект на сумму свыше 260 млн рублей по выпуску брусчатки и сухих смесей, с планом трудоустройства 36 человек.

ООО «КМД НЧ» — развитие производства автозапчастей. Объем вложений составит около 520 млн рублей, количество новых рабочих мест — 110.

ООО «Техника-Агро», производящее сельхозприцепы и металлоизделия, намерено инвестировать 70 млн рублей, обеспечив занятость более 200 человек. Комиссия приняла решение рассмотреть этот проект в заочном формате в сентябре.

ООО «Современные технологии» — планируется выпуск троллейного шинопровода и гигиенических масок. В проект будет вложено 55 млн рублей, с созданием более 70 рабочих мест.

В ТОР «Нижнекамск» одобрен один новый проект:

ООО «Совитал» — займется производством холодильных шкафов с остеклением. Стоимость инициативы превышает 890 млн рублей, предполагается трудоустройство 200 человек.

Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов отметил, что территории опережающего развития в Набережных Челнах и Нижнекамске являются ключевыми зонами роста промышленного потенциала республики. Он подчеркнул, что одобренные проекты будут способствовать формированию высокотехнологичных производств и созданию новых рабочих мест.

Напомним, резиденты ТОР получают налоговые и административные преференции, а также сниженные тарифы. Статус ТОР Набережные Челны получили в январе 2016 года по указу премьер-министра России Дмитрия Медведева. Позднее аналогичный статус был присвоен Нижнекамску. В настоящее время в Татарстане действуют пять ТОР: в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.

Рената Валеева