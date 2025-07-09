Госдума приняла закон о льготном режиме для туроператоров, работающих с дружественными странами

Фото: Артем Дергунов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Об этом пишет РИА «Новости».

Законом устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством. Важно отметить, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в список стран, совершающих недружественные действия в отношении России, российских юридических и физических лиц.

Новый закон также вводит понятие «общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма» для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО). Под ним понимается величина, полученная путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора.

Согласно принятому документу, туроператоры, осуществляющие деятельность исключительно в сфере выездного туризма, будут обязаны сформировать ФПО в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Взносы в фонд предполагается уплачивать ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале — сразу 1% от текущего объема.

При этом для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма и сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не потребуется финансовое обеспечение ответственности туроператора.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особые условия предусмотрены для туроператоров, организующих поездки исключительно в сопредельные государства. Им будет разрешено не учитывать общую цену реализованного ими туристского продукта. Однако для таких операторов закрепляется норма о запрете на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данного правила повлечет за собой исключение из реестра туроператоров и лишит возможности в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность.



Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Рената Валеева