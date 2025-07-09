Силуанов назвал национализацию золотодобытчиков избыточной мерой
Национализация частных золотодобывающих компаний является избыточной мерой, однако контроль за их деятельностью будет существенно усилен. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».
Отвечая на вопросы депутатов о налогообложении и перспективах национализации золотодобывающего сектора, Силуанов подчеркнул, что не видит необходимости в столь радикальных шагах.
— По золоту был вопрос — частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать… Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем, — заявил министр.
Силуанов напомнил, что для обеспечения полноты выполнения налоговых, социальных обязательств, а также повышения прозрачности работы компаний уже была введена электронная система прослеживаемости операций золотодобытчиков.
Министр анонсировал дальнейшее ужесточение надзора.
— Сейчас дополнительно усиливаем контроль именно за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности, и усиливаем контроль за экспортными операциями. Поэтому думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить и так далее, — пояснил глава Минфина.
Силуанов подчеркнул, что цель мер не подавление бизнеса, а обеспечение его прозрачности и ответственности.
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