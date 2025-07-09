Силуанов назвал национализацию золотодобытчиков избыточной мерой

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Национализация частных золотодобывающих компаний является избыточной мерой, однако контроль за их деятельностью будет существенно усилен. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

Отвечая на вопросы депутатов о налогообложении и перспективах национализации золотодобывающего сектора, Силуанов подчеркнул, что не видит необходимости в столь радикальных шагах.

— По золоту был вопрос — частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать… Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем, — заявил министр.

Силуанов напомнил, что для обеспечения полноты выполнения налоговых, социальных обязательств, а также повышения прозрачности работы компаний уже была введена электронная система прослеживаемости операций золотодобытчиков.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Министр анонсировал дальнейшее ужесточение надзора.

— Сейчас дополнительно усиливаем контроль именно за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности, и усиливаем контроль за экспортными операциями. Поэтому думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить и так далее, — пояснил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что цель мер не подавление бизнеса, а обеспечение его прозрачности и ответственности.

Рената Валеева