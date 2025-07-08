Росфинмониторинг планирует запретить вывозить золото из России

Регулятор считает, что на перепродаже драгметаллов можно заработать из-за курса валют

Фото: Динар Фатыхов

Росфинмониторинг планирует запретить вывоз золота из России физлицами, сообщил глава регулятора Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Золото активно используется в трансграничных финансовых потоках, отметил глава регулятора. Росфинмониторинг считает, что на перепродаже драгметаллов можно заработать из-за курса валют.

— Мы с Минфином, с Центральным банком сейчас очень плотно работаем по изменению законодательства, я думаю, что удастся поправить. То есть фактически свободный вывоз золота вот такой приносит результат. Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать, — сообщил Юрий Чиханчин.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение случаев использования криптовалюты в коррупционных расчетах, о чем свидетельствуют данные Росфинмониторинга.



Дарья Сайфиева