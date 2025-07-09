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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 10 июля

17:19, 09.07.2025
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 10 июля
Фото: Jp Valery на Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 10 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.

Евро упал на 0,55 рубля, доллар — на 0,004 рубля, а юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,17 рубля;
  • евро — 91,42 рубля;
  • юань — 10,85 рубля.

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