В Татарстане 518 домов с индивидуальным отоплением готовы к подаче тепла

Всего в Татарстане 5 707 таких домов

Фото: Максим Платонов

К началу отопительного сезона в Татарстане готовы 518 домов с индивидуальным отоплением. Об этом сообщает Госжилинспекция республики.

Самый лучший показатель у Елабужского района, где 190 домов уже получили паспорта готовности.

Также о готовности к подаче тепла отчитались в Лениногорском (63 дома), Ютазинском (59), Мамадышском (42) и Чистопольском (35) районах. Всего в Татарстане 5 707 домов с индивидуальным отоплением.

Готовность домов с центральным отоплением составляет 2,8 %. К отопительному сезону подготовились 346 домов из 12,3 тысячи, 113 из них расположены в Нижнекамском районе, 68 в Советском районе города Казани и еще 52 — в Набережных Челнах.

7 июля в мэрии Казани обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону в столице Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева