В Совфеде предложили рассмотреть возможность принудительно лечить зависимых от метадона

Фото: Руслан Ишмухаметов

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложил рассмотреть возможность введения принудительного лечения для лиц, страдающих зависимостью от метадона. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем обращении сенатор Кутепов подчеркивает, что «отравления опиоидным наркотическим веществом, метадоном, являются наиболее тяжелыми по клиническому течению, частоте развития жизнеопасных осложнений и летальности».

— Установлено, что 12,2% пациентов, госпитализированных с отравлением метадоном, умирают в течение ближайших 7 лет от последующих передозировок или соматической патологии. И это, как правило, люди молодого, трудоспособного возраста, — сказал он.

В связи с высокой летальностью и тяжестью последствий Кутепов предлагает рассмотреть возможность признания отравления метадоном «социально значимым и смертельно опасным заболеванием». Это, по его мнению, должно стать основанием для обсуждения вопроса о принудительном лечении зависимых лиц.

Помимо этого, Кутепов выступил с инициативой разработки «комплекса мер межведомственного взаимодействия (здравоохранение, правоохранительные органы, социальные службы и другие) по борьбе, профилактике, диагностике и лечению метадоновой зависимости».

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Рената Валеева