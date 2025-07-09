Татарстан ждет гроза и порывистый ветер 10 июля
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий. Днем в четверг, 10 июля, на территории региона местами ожидается гроза, сопровождающаяся кратковременными усилениями ветра.
По данным синоптиков, порывы ветра во время грозы могут достигать 15—20 метров в секунду.
Подробнее о погоде на ближайшие дни в республике — в материале.
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