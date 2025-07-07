Жаркий южный антициклон надвигается на Татарстан после небольших дождей

Фото: Динар Фатыхов

После прохладных выходных с небольшими дождями Татарстан ожидает значительное потепление и приход жаркого южного антициклона. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Сегодня, 7 июля, днем и вечером из-за близости атмосферного фронта местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

В предстоящие дни Татарстан окажется под влиянием жаркого южного антициклона. Юго-западные воздушные потоки будут способствовать значительному прогреву воздуха, и столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки и выше. Ожидается преимущественно сухая погода, но в отдельных районах все же не исключен кратковременный дождь с грозой.

Подробный прогноз на ближайшие дни:

8 июля: местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром 15—18 м/с. Температура ночью до +17, днем до +30.

9 июля: существенных осадков не ожидается. Температура ночью до +19, днем до +33.

10 июля: ночью вероятность осадков небольшая, днем местами возможен грозовой дождь. Температура ночью до +21, днем до +34 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в следующие два дня, 11 и 12 июля, в республике сохранится жаркая погода.

Рената Валеева