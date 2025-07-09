Производитель Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак

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Китайский производитель дизайнерских игрушек Pop Mart намерен зарегистрировать в России товарный знак Labubu. Об этом стало известно РИА «Новости», ознакомившемуся с электронной базой Роспатента. Заявка на регистрацию была подана 4 июля 2025 года, пишет агентство.

В список категорий, указанных в заявке, вошли уходовая и декоративная косметика, электротехника, сумки, одежда, а также ряд других наименований продукции.

Labubu — это популярный персонаж, эльф-монстрик с характерной зубастой улыбкой. Он был создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. В настоящее время коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Labubu продаются в китайской сети магазинов Pop Mart.

«Союзмультфильм» намерен зарегистрировать товарный знак «Чебубу».

Рената Валеева