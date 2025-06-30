«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

Заявка в Роспатент была подана 27 июня

«Союзмультфильм» намерен зарегистрировать товарный знак «Чебубу». Соответствующий документ о подаче патента был размещен в электронной базе Роспатента.

По информации РИА «Новости», под новым брендом планируют продавать товары для детей, косметику, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и другие товары.

Заявка в Роспатент была подана 27 июня.



В мае стало известно о взлете спроса на игрушки китайской компании Pop Mart Лабубу на российских маркетплейсах. За месяц жители России потратили на игрушки-брелоки более двух миллионов рублей.

Автор необычного дизайна существ с зубастой улыбкой — гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Первую серию игрушек Лабубу выпустили в 2019 году. Но широкую популярность в странах Европы они получили только в 2025 году, став модным аксессуаром среди детей и взрослых.

Реальное время / realnoevremya.ru

9 июня стало известно, что на товарный знак игрушек Лабубу претендуют сразу две крупные российские компании, которые подали свои заявки в Роспатент.



Дарья Сайфиева