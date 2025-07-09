В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Актаныш — Муслюмово
Минтранс Татарстана сообщил о завершении капремонта участка дороги Актаныш — Муслюмово в Актанышском районе. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Отремонтированный участок протяженностью 2,9 километра расположен между 5,8 и 8,7 километрами трассы.
В Кукморском районе Татарстана стартовал капремонт дороги Люга — совхоз «Ныртинский».
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