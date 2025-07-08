В Кукморском районе Татарстана продолжают ремонт дороги Люга — совхоз «Ныртинский»
В Кукморском районе Татарстана стартовал капремонт дороги «Люга — совхоз «Ныртинский». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Работы охватывают участок трассы протяженностью 5,8 км — с 18,2 по 24,0 км. Проект направлен на значительное улучшение качества дорожного полотна и повышение безопасности движения на данном отрезке.
В Мензелинском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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