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В Кукморском районе Татарстана продолжают ремонт дороги Люга — совхоз «Ныртинский»

13:48, 08.07.2025
В Кукморском районе Татарстана продолжают ремонт дороги Люга — совхоз «Ныртинский»
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Кукморском районе Татарстана стартовал капремонт дороги «Люга — совхоз «Ныртинский». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы охватывают участок трассы протяженностью 5,8 км — с 18,2 по 24,0 км. Проект направлен на значительное улучшение качества дорожного полотна и повышение безопасности движения на данном отрезке.

В Мензелинском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рената Валеева

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