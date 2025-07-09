Народная артистка РТ Алина Шарипжанова сняла клип на песню Накипа Галимова в Новошешминском районе

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Народная артистка Татарстана Алина Шарипжанова сняла музыкальный клип на песню «Онытмагыз» («Не забывайте»), автором которой является известный поэт-песенник и уроженец села Шахмайкино Накип Галимов. Съемки прошли 8 июля у недавно открытого мемориала односельчанам-фронтовикам в родном селе автора в Новошешминском районе республики.

Накип Галимов, известный в республике поэт-песенник и гендиректор Набережночелнинской мебельной фабрики, является не только автором проникновенной песни, но и инициатором и спонсором создания мемориала. Памятник, посвященный односельчанам — участникам Великой Отечественной войны, был торжественно открыт в Шахмайкино накануне 80-летия Победы.

Именно на этом торжественном мероприятии, в котором приняла участие и народная артистка Алина Шарипжанова, у нее возникла идея увековечить память фронтовиков, сняв клип на месте, посвященном их подвигу.

Идея была воплощена в жизнь 8 июля. Съемочная группа во главе с Шарипжановой прибыла в Шахмайкино, где у мемориала, рядом с родником, и был снят клип на песню Накипа Галимова. Режиссером клипа выступил Александр Далматов. Видеоролик предназначен для трансляции на телеканале «Майдан».

По завершении съемок Шарипжанова и Далматов выразили искреннюю благодарность руководству района, исполкому Шахмайкинского сельского поселения и всем жителям села за радушный прием и оказанную помощь.

Рената Валеева