Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования к 2027 году
Россия завершит полный переход на новую систему высшего образования к 2027 году. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, пишет РИА «Новости».
— Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет, — заявил Афанасьев.
По его словам, ведомство намерено внести соответствующий законопроект в Госдуму в четвертом квартале текущего года. Кроме того, Минобрнауки планирует значительно увеличить число высших учебных заведений, участвующих в пилотном проекте новой системы.
Напомним, в 2022 году Россия официально отказалась от европейской Болонской системы образования, предусматривавшей трех-четырехлетний бакалавриат, двухлетнюю магистратуру и трех-четырехлетнюю аспирантуру.
Год спустя, в 2023 году, был запущен пилотный проект по внедрению новой модели высшего образования. В нем участвуют шесть ведущих российских вузов. Новая система предусматривает три основных уровня обучения:
- Базовое высшее образование: рассчитано на срок от пяти до шести лет.
- Специализированное высшее образование: реализуется по программам магистратуры, длительность которых составит от одного до двух лет.
- Профессиональное высшее образование: осуществляется по программам аспирантуры.
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