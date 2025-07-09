Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования к 2027 году

Фото: Максим Платонов

Россия завершит полный переход на новую систему высшего образования к 2027 году. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, пишет РИА «Новости».

— Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет, — заявил Афанасьев.

По его словам, ведомство намерено внести соответствующий законопроект в Госдуму в четвертом квартале текущего года. Кроме того, Минобрнауки планирует значительно увеличить число высших учебных заведений, участвующих в пилотном проекте новой системы.

Напомним, в 2022 году Россия официально отказалась от европейской Болонской системы образования, предусматривавшей трех-четырехлетний бакалавриат, двухлетнюю магистратуру и трех-четырехлетнюю аспирантуру.

Год спустя, в 2023 году, был запущен пилотный проект по внедрению новой модели высшего образования. В нем участвуют шесть ведущих российских вузов. Новая система предусматривает три основных уровня обучения:

Базовое высшее образование: рассчитано на срок от пяти до шести лет.

Специализированное высшее образование: реализуется по программам магистратуры, длительность которых составит от одного до двух лет.

Профессиональное высшее образование: осуществляется по программам аспирантуры.

Рената Валеева